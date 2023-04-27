Beyzbol topu büyüklüğünde dolu ABD'de hayatı felç etti! Araçlar ve evler hasar gördü

ABD'nin Florida ve Texas eyaletlerinde beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı. Hayatı felç eden yağış sonrası araçlar ve evler zarar gördü.

Florida'ya bağlı Palm Bay ve Texas'a bağlı Bellmead, Waco, Rusk County, Valley Mills, Eastland County'i vuran beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Dün başlayıp sabah saatlerine kadar süren yağışlar nedeniyle 100'den fazla araç ve çok sayıda bina hasar gördü.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin güneydoğusunda son birkaç ayda şiddetli fırtınalar meydana gelmiş, Mart ayında etkili olan ve tüm bölgeyi etkisi altına alan fırtına nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.