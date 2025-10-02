ABD Büyükelçiliği Önünde Filistin İçin Eylem Düzenlendi
İsrail'in Sumud Filosuna saldırısının ardından Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde büyük bir eylem yapıldı. Vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla destek verdikleri Sumud Filosuna yönelik sloganlar attı.
İsrail'in Sumud Filosuna saldırmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği önünde eylem düzenlendi.
Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosuna İsrail güçlerinin saldırmasının ardından Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) ABD Büyükelçiliği önünde eylem düzenledi. Eyleme çok sayıda vatandaş katıldı. Eylemde Filistin bayrakları açıldı, ayrıca Sumud Filosuna destek amaçlı sloganlar atıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa