Haberler

ABD Büyükelçiliği Önünde Filistin İçin Eylem Düzenlendi

ABD Büyükelçiliği Önünde Filistin İçin Eylem Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Sumud Filosuna saldırısının ardından Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde büyük bir eylem yapıldı. Vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla destek verdikleri Sumud Filosuna yönelik sloganlar attı.

İsrail'in Sumud Filosuna saldırmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği önünde eylem düzenlendi.

Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosuna İsrail güçlerinin saldırmasının ardından Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) ABD Büyükelçiliği önünde eylem düzenledi. Eyleme çok sayıda vatandaş katıldı. Eylemde Filistin bayrakları açıldı, ayrıca Sumud Filosuna destek amaçlı sloganlar atıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Boşanır boşanmaz bambaşka biri oldu! Yeni imajı çok konuşulacak
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.