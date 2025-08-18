99 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı

Adana'da hırsızlık suçlarından hakkında 99 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından 99 yıl hapis cezası bulunan T.G.'nin (36)'yi cezaevinden firar etmesi üzerine peşine düştü. Kentteki birçok noktada KGYS ve güvenlik kameralarını inceleyen polis hükümlünün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Yapılan tespit ardından şahsın saklandığı müstakil evde operasyon düzenlendi.

Yakalanarak gözaltına alınan T.G, emniyet ve adliydeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADANA