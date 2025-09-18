Haberler

93 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

93 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki kırsal mahallede, 93 yaşındaki Ayşe Kızılhan evinde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili jandarma soruşturma başlattı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı kırsal mahallede, 93 yaşındaki kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Acıpayam ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karahüyükafşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal mahalledeki evinde tek başına yaşayan 93 yaşındaki Ayşe Kızılhan, yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Yaşlı kadının şüpheli ölümüyle ilgili olarak Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
