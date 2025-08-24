90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Yusuf Bayraktar Kayıp

İstanbul Arnavutköy'de 15 Ağustos günü kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar'dan günlerdir haber alınamıyor. Ailesi dağıttığı afişlerle yaşlı adamı ararken, polis ve AFAD ekipleri de çayırlık alanlarda dron destekli arama çalışması yürütüyor.

Olay, 15 Ağustos günü meydana geldi. Arnavutköy'de yaşayan Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar, sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Bayraktar'ın en son Arnavutköy Merkez Camii çevresinde ve Arnavutköy Devlet Hastanesi çıkışında güvenlik kameralarına yansıdığı, sonrasında kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

Kaybolan yaşlı adam için ailesi fotoğraf ve bilgilerinin yer aldığı afişleri bastırarak esnafa dağıttı, cadde ve sokaklarda Bayraktar'ı aramaya başladı. Yakınları, kadınlar ve çocuklar sokak sokak gezerek yaşlı adamı görenlere sorular sordu. Aile, Yusuf Bayraktar'ın hayatından endişe ettiklerini belirterek yetkililerden yardım istedi. Polis ve AFAD ekipleri de bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çayırlık ve kırsal alanlarda dron destekli yapılan aramalar sürüyor.

Kaybolan Yusuf Bayraktar'ın yakını Nihal Eren, yaşanan süreci şöyle anlattı: "Eniştem Yusuf Bayraktar kayıp. 90 yaşında. Alzheimer başlangıcı vardı, unutkanlığı oluyordu. 8 gündür kendi imkanlarımızla aramaya çalışıyoruz, yetkililerden yardım talep ediyoruz. Normalde her gün dışarı çıkardı, meydana gelir esnaflarla vakit geçirirdi. O gün yine çıkmış, ama eve dönmeyince aramaya başladık. En son Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin çıkışında Sultangazi istikametine doğru yürürken görülmüş. 8 gündür eş, dost, akraba hep beraber gece gündüz ormanlarda ve çevrede arıyoruz. Nereden ihbar gelse hemen gidiyoruz. Hepimiz el birliğiyle arıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL