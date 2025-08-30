90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Yusuf Bayraktar'ın Cansız Bedeni Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar'ın cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu. Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda Bayraktar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar'ın cansız bedeni öğle saatlerinde Hacımaşlı Mahallesi'nde ormanlık alanda bulundu. Bayraktar'ın cansız bedeninin bulunduğu yerden kurtarılması için başlatılan çalışmalar yaklaşık 2 saat sürdü. Çalışmaların ardından cansız bedeni bulunduğu noktadan çıkarılarak Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yusuf Bayraktar, 15 gün önce kaybolmuş, polis, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen bulunamamıştı. Bugün öğle saatlerinde Hacımaşlı'daki ormanda yapılan aramalarda yaşlı adamın cansız bedeni tespit edildi. Ekipler, sarp ormanlık alanda yapılan çalışmalarla yaklaşık 2 saat boyunca kurtarma operasyonu yürüttü. Bayraktar'ın cansız bedeni güçlükle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından cenaze, cenaze nakil aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Gazze'ye neden havadan yardım götürmüyor? CHP lideri Özel sordu, Bakan Fidan yanıtladı

Özel merak edilen soruyu sordu, Bakan Fidan söz alıp yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.