90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Yusuf Bayraktar'ın Cansız Bedeni Bulundu
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Arama kurtarma ekipleri, Bayraktar'ın bulunması için yoğun çaba sarf etmişti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar'ın cansız bedeni Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Bayraktar'ın cansız bedeninin bulunduğu yerden kurtarma çalışmaları yapılarak çıkartılacağı öğrenildi.

Yusuf Bayraktar, 15 gün önce Arnavutköy'de kaybolmuş, polis, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen bulunamamıştı. Sabah saatlerinde Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeklerle arama yapan ekipler, Bayraktar'ın cansız bedenine ulaştı.

Arama kurtarma ekipleri, Bayraktar'ın cansız bedeninin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bayraktar'ın cenazesi kurtarma çalışmasıyla bulunduğu noktadan çıkarılarak morga kaldırılacak. - İSTANBUL

