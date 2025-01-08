Üye Girişi
Haberler
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerindendi! Selim İleri hayatını kaybetti
Kripto piyasasında boğa sezonu sona mı erdi?

Kripto piyasasında boğa sezonu sona mı erdi?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararını aldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası için kararını verdi
Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin mahkemedeki savunması ortaya çıktı: İstanbul Teksas oldu

Şeyda polisin katilinden çıldırtan savunma: Kafam güzeldi

90 Suç Kaydı Olan Hırsız, Jandarma Aracını Çalarak Kaçtı

90 Suç Kaydı Olan Hırsız, Jandarma Aracını Çalarak Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Silivri’de çalıntı bir araç ihbarı üzerine yakalanan hırsız, jandarma aracını çalarak kaçtı. 90 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, sonrasında yapılan takip sonucunda yeniden yakalandı.

İstanbul Silivri'de yapılan çalıntı araç ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri tarafından yakalanan ve ardından jandarma aracını da çalarak kaçan hırsız yakalandı. 90 suç kaydı olduğu belirlenen şahsın yakalandığında, başkasına ait kimlik bilgilerini verdiği ortaya çıktı.

Silivri'de 6 Ocak 2025 tarihinde gece saat 02.15 sıralarında yaşanan olayda, bir kişinin kuzeni Mustafa S.'ye ait aracın çalındığı ve Silivri'de bulunan bir at çiftliğine götürüldüğü ihbarı üzerine Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçmişti. Jandarma ekipleri, adrese intikal ederek, çalıntı araçla orada bulunan şüpheli Süleyman Eyüp B.'yi yakaladı.

Jandarma ekiplerinin delil toplama ve arama çalışmaları sırasında, gözaltına alınan şüpheli, bulunduğu jandarma aracını çalarak çiftlikten kaçmıştı. Şahıs daha sonra Şişli OK Meydanında jandarma aracını terk ederek kayıplara karışmıştı.

Şüpheli, yapılan takip sonucu Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pendik mevkiinde yakalandı. Yapılan sorgulamada şüpheli Süleyman Eyüp B'nin hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık gibi 90 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, Silivri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan şüphelinin 6 Ocak 2025'te çiftlikte yakalandığı sırada, jandarma ekiplerine başkasına ait kimlik bilgilerini verdiği ve kendisini Tayyip F. diye tanıttığı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
img

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"
img

Torunu hayalini gerçekleştiriyor! Güzelliği ise dillere destan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'ya yakın medyadan Türkiye iddiası: İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı
Savcıları göreve çağırdı: Ali Koçtan basın toplantısına damga vuran şike çıkışı

Ali Koç'tan basın toplantısına damga vuran şike çıkışı
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Ermenistan, Türkiye sınırındaki birliklerin çekilmesini değerlendirecek

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman neden yok? 178. bölüm Kuruluş Osman günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Annem Ankara neden yok? 7. bölüm Annem Ankara günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV canlı izle! (GALATASARAY BAŞAKŞEHİR) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link Selim İleri neden öldü, hasta mıydı? Selim İleri kimdir, eserleri nelerdir? Galatasaray Başakşehir hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Çarşamba günü hangi diziler var? 8 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler 9 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Galatasaray Başakşehir ne maçı, lig maçı mı, ZTK maçımı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.