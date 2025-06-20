9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
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9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
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9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren ve ardından tutuklanan 17 yaşındaki kuzenin ifadesi kan dondurdu. Annesini kanserden kaybeden ve bunalıma giren 17 yaşındaki M.Ç., "Ben öldürdüm. Birini öldürmeye karar vermiştim ama kimi öldüreceğimi bilmiyordum. Denk geldi" diyerek cinayeti itiraf etti.

Diyarbakır Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, dün akşam 9 yaşındaki kızları Yasemin Yıldırımkaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi, vatandaşlarla birlikte arama çalışması yapıldı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Çalışmalar sonucu Yasemin'in cesedi, oturduğu sitenin B Blok'unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

17 YAŞINDAKİ KUZENİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. adlı kız gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu. M.Ç, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olaya ilişkin M.Ç'nin 17 yaşındaki kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alındı. İ.Y.T. ise hakkında "konutunu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ: DENK GELDİ

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; geçen yıl annesini kanser hastalığından kaybeden ve bunalıma giren M.Ç. ilk ifadesinde "Ben öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf etti. "Birini öldürmeye karar vermiştim ama kimi öldüreceğimi bilmiyordum" diyen M.Ç., ifadesine göre, Yasemin Yıldırım'ı öldürmeye cinayetten bir gün önce karar verdi. Neden onu öldürmeye karar verdiğini ise "Denk geldi" diyerek açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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