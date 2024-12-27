9 yaşındaki çocuğa saldıran ve ağır yaralayan köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı

Adıyaman'da 9 yaşında bir çocuğa saldırarak ağır yaralayan sokak köpeğinin kuduz olduğu ortaya çıktı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Olay, Besni ilçesine bağlı Toklu köyünde yaşandı. İddiaya göre, 9 yaşındaki A.U., okuldan eve dönerken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpeklerin saldırısından kurtarıldıktan sonra Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.U. (9) acil ameliyata alındı.

KÖPEK KUDUZ ÇIKTI

Doktorlar, çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklarken, saldıran köpeğin de kuduz olduğu ortaya çıktı. Köy sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden çözüm talep etti.