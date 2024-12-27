9 yaşındaki çocuğa saldıran ve ağır yaralayan köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuk, yüzünde ve vücudunda oluşan derin yaralarla hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan çocuğun durumu ciddiyetini korurken, saldıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı
Adıyaman'da 9 yaşında bir çocuğa saldırarak ağır yaralayan sokak köpeğinin kuduz olduğu ortaya çıktı.
ACİL AMELİYATA ALINDI
Olay, Besni ilçesine bağlı Toklu köyünde yaşandı. İddiaya göre, 9 yaşındaki A.U., okuldan eve dönerken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpeklerin saldırısından kurtarıldıktan sonra Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.U. (9) acil ameliyata alındı.
KÖPEK KUDUZ ÇIKTI
Doktorlar, çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklarken, saldıran köpeğin de kuduz olduğu ortaya çıktı. Köy sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden çözüm talep etti.