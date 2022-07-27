9 kişi otomobilde, bir kişi kaputun üzerinde yolculuk yaptılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

9 kişi otomobilde, bir kişi kaputun üzerinde yolculuk yaptılar

9 kişi otomobilde, bir kişi kaputun üzerinde yolculuk yaptılar

Bursa'da otomobilde yer kalmayınca kaputun üzerinde yolculuk yapan bir kişi adeta canını hiçe saydı.

 - Güncelleme:

Bursa'da otomobilde yer kalmayınca kaputun üzerinde yolculuk yapan bir kişi adeta canını hiçe saydı. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin tepki toplaması üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüye toplamda 1127 lira idari para cezası kesti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tofaş marka Kartal model aracın sürücüsü akrabası oldukları tahmin edilen 9 kişiyi araca bindirdi. Kartal model otomobilin bagajı dahil her yeri doldu. Fakat bir kişi araca binemeyip aracın dışında kaldı. Buna da kendince çözüm getiren sürücü dışarıda kalan genci otomobilin ön kaputuna oturtup hareket etti. 10 kişinin canını hiçe sayarak yola çıkan sürücünün tehlikeli yolculuğu trafikteki bir başka sürücü tarafından da cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişiden tepki gördü.

Görüntülerin tepki toplaması üzerine harekete geçen polis ekipleri plakadan otomobil sürücüsü C.Y olduğunu tespit etti. Sürücüye fazla yolcu taşıma, araç dışına yolcu bindirmek, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten toplamda 1127 lira trafik cezası kesti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title