Haberler

OMÜ Hastanesi'nde kriz: Polis ikna etti

OMÜ Hastanesi'nde kriz: Polis ikna etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 9. katındaki cama çıkan şahıs, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 9. katındaki cama çıkan şahıs, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Bir şahsın hastanenin 9. katındaki pencere/cam bölümüne çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde aldığı güvenlik önlemlerinin ardından şahıs, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakkında karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin liderine bir adım fazla yaklaşmanın bedeli! Yaka paça uzaklaştırıldı

Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü