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Bolu'da Park Halindeki Araca Çarpıp Caminin İmam Odasına Uçtu: 2 Yaralı

Bolu'da Park Halindeki Araca Çarpıp Caminin İmam Odasına Uçtu: 2 Yaralı
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Bolu'da bir otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yaklaşık 84 metre savruldu ve caminin imam odasına çarptı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da park halindeki bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 84 metre savrularak caminin imam odasına çarptı. Kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.İ. yönetimindeki 14 ACC 234 plakalı otomobil, Dağıstanlı Sokak'ta seyir halindeyken park halindeki 14 ABG 141 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından yoluna devam eden otomobil, yaklaşık 84 metre ilerleyerek Yelki Sokak'taki dönel kavşağın üzerinden geçti. Kontrolden çıkan araç, sokak üzerinde bulunan caminin imam odasına çarparak durabildi. Kazada sürücü E.İ. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.F., araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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