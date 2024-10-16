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83 gün önce cesedi bulunmuştu, bugün toprağa verildi

83 gün önce cesedi bulunmuştu, bugün toprağa verildi
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 83 gün önce TEM Otoyolu kenarındaki yeşillik alanda çürümüş cesedi bulunan 87 yaşındaki Emine Yıldırım'ın cenazesi bugün toprağa verildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 83 gün önce TEM Otoyolu kenarındaki yeşillik alanda çürümüş cesedi bulunan 87 yaşındaki Emine Yıldırım'ın cenazesi bugün toprağa verildi.

Çenedağ Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım, 28 Haziran'da kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Emine Yıldırım'ın arama çalışmalarına 25 Temmuz'da İstanbul'dan gelen ekipler de dahil oldu. Hassas burunlu köpek Zeyna'nın da katıldığı arama çalışmaları sırasında TEM Otoyolu'ndaki yeşillik alanda çürümüş bir ceset bulundu.

Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu noktada geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan incelemenin ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi için adli tıpa gönderilmek üzere morga kaldırıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı otopsi sonucunda, cesedin Emine Yıldırım'a ait olduğu tespit edildi. Cesette darp, bıçak ya da silah yarasına rastlanmadığı ve doğal ölüm olduğu belirlendi.

Aile üyeleri, yaşlı kadının cenazesini dün teslim aldı. Emine Yıldırım'ın cenazesi, Derince Çenedağ Mahallesi İmam Hüseyin Cemevi'nde kılınan namazın ardından, 1 ay önce vefat eden oğlu Hasan Yıldırım'ın yanına, Derince Şehitler Mezarlığı'nda defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emine Yıldırım Yerel Haberler 3-sayfa Derince kocaeli

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