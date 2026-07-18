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Uşak'ta kaybolan yaşlı kadın su kuyusunda ölü bulundu

Uşak'ta kaybolan yaşlı kadın su kuyusunda ölü bulundu
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Uşak'ın Eşme ilçesinde 81 yaşındaki Atike Diker, kendisinden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında bir tarladaki su kuyusunda ölü olarak bulundu. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki kadın, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu su kuyusunda ölü olarak bulundu.

Olay, Eşme ilçesine bağlı Bozlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki Atike Diker'den dün haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları sırasında Diker'in, evine yaklaşık 500 metre mesafedeki bir tarlada bulunan su kuyusunda olduğu belirlendi. AFAD ekiplerince kuyudan çıkarılan yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diker'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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