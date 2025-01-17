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81 yaşındaki kadın eşi tarafından uykusunda pompalı tüfekle öldürüldü

81 yaşındaki kadın eşi tarafından uykusunda pompalı tüfekle öldürüldü
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Mardin Mazıdağı'nda 81 yaşındaki Latife Kaya, uykusunda eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Mardin'de 83 yaşındaki bir adam, 81 yaşındaki karısını uykusunda pompalı tüfekle öldürdü.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, gece saatlerinde Mazıdağı ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali K. (83), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde uyuyan eşi Latife Kaya'ya pompalı tüfekle ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 81 yaşındaki Latife Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Kaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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