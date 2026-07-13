Adalet Bakanı Gürlek: "Bu sabah, 81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde;
Adalet Bakanı Gürlek, 81 ilde eş zamanlı olarak FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Gürlek: "Bu sabah, 81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde; örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır. " - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı