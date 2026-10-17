81 ilde 24 saat esasıyla yürütülen uygulamada 912 aranan şahıs yakalandı

81 il genelinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen "Aranan Şahıslar Uygulamasında" 912 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "81 ilde mahkemelerimizce yakalama kararı verilen ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'Aranan Şahıslar Uygulamasında' 912 şahıs yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, ülkemiz genelinde 24 saat esasına göre Aranan Şahıslar Uygulaması gerçekleştirildi. 8 bin 285 ekip ve 25 bin 395 personelin katılımıyla gerçekleştirilen aranan şahıslar uygulaması sonucunda; 0-5 yıl hapis cezası ile aranan 751, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 100, 10-20 yıl hapis cezası ile aranan 48, 20 yıldan fazla hapis cezası ile aranan 13 şahıs olmak üzere toplam 912 şahıs yakalandı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı