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81 il mahkemesi tarafından 410 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

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81 il mahkemesi tarafından toplam 410 ayrı suçtan 2 yıldır aranan şahıs İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yakalanarak Tekirdağ'a getirildi. Suç makinesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

410 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Çalışmada, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında hapis cezaları bulunan ve 81 ayrı il mahkemesi tarafından toplam 410 ayrı suçtan 2 yıldır aranan A.P.'nin İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Jandarmanın İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalanan A.P., Tekirdağ'da getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

81 il mahkemesi tarafından 410 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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