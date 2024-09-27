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8 Yıldır Kaçan Kadın Hırsız Bursa'da Yakalandı

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Bursa'da 8 yıl boyunca kaçan ve hakkında 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan kadın hırsız, eşinin fotoğrafı sayesinde yakayı ele verdi. Torunu ile alışveriş yaparken gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Polis 8 yıl önceki fotoğrafından yola çıktı, kadın hırsızı market çıkışı yakaladı

Kendisini görüntüleyen basın mensubuna, "Ayıp ama, 15 senelik şeyi yakaladınız. Hadi görüşürüz" dedi

BURSA - Bursa'da 8 yıldır kaçan ve hakkında 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan kadın hırsız, eşinin tek olarak çekilmiş fotoğrafı yüzünden yakayı ele verdi. Torunu ile BİM'de alışveriş yaparken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın hırsız kendisini görüntüleyen basın mensubuna ise, 'ayıp ama, 15 senelik şeyi yakaladınız. Hadi görüşürüz.' diyerek tepki gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak, hırsızlık suçundan hakkında 8 adet suçtan kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Gürcü E.'yi yakalamak için ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelinin suçunu bilmesi nedeniyle uzun süredir kaçtığı ve 2020 yılında oğlunun yakalanması üzerine tamamen Bursa'yı terk ederek İstanbul'a yerleştiği bilgisine ulaşıldı. Kadın hırsızın İstanbul'da ise akrabası Aslı E.'nin kimlik bilgileri ile dolaştığı öğrenildi.

Cezaevinden tahliye olan eşinin tek fotoğrafı polisi harekete geçirdi

Sistemde son olarak 2016 yılına ait fotoğrafının bulunması ekiplerin işini zorlaştırdı. Gürcü E.'nin eşi Orhan E.'nin 2023 yılında cezaevinden salındığı ve Gemlik ilçesi Kumla sahilinde fotoğraf çektirdiği bilgisine ulaşıldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bölgeyi mercek altına alan ekipler, Gürcü E.'yi torunu ile BİM markette alışveriş yaparken kardeşine ait kimlikle yakaladı. Gözaltına alınan Gürcü E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gürcü E. kendisini görüntüleyen basın mensubuna ise, 'Ayıp ama, 15 senelik şeyi yakaladınız. Hadi görüşürüz.' diyerek tepki gösterdi.

8 Yıldır Kaçan Kadın Hırsız Bursa'da Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BERKE ERDAL - 3.Sayfa

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