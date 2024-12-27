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8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişmeler

8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişmeler
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Diyarbakır'daki cinayet davasının duruşmasında sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini ya da ev hapsini talep etti. Dava, Narin Güran'ın ölümünde yer alan diğer sanıklarla ilgili tartışmalara sahne oldu.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin devam eden duruşmada sanık Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, müvekkilinin tahliyesini ya da ev hapsini talep etti.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması sürüyor. Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada sanık avukatları, iddia makamının mütalaasına karşı savunma yapıyor. Duruşmada söz alan amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sanık Nevzat Bahtiyar'ı suçladı.

"Narin, 15.13'te Nevzat'ın elinde can veriyor"

Avukat Akdağ, Nevzat Bahtiyar'ın sürekli ifade değiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir kişi nerede kayboluyorsa, en yakın yerde aranmaya başlanır. Burada Nevzat'ın evi patikaya en yakın yerdir. Nevzat ilk anda tespit edilebilseydi, Salim'den önce bulunabilseydi hiçbir kurgusu olmayacaktı. Nevzat iki buçuk hafta sonra gözaltına alındı. O da kendisi itirafçı olmuş değil. Çiftlik kamerasını incelediklerinde kırmızı arabanın dereye indiğini gördüler, öyle Nevzat'ı fark ettiler. Bu cinayetin ne zaman işlenmiş olabileceğine dair yaklaşık bir zaman dilimi vardı elimizde. O yol üzerinde zaten öldürüldü. Kızın içinde bulunduğu araba ise 15.40'da deredeydi. Narin'in ölüm dakikasını söyleyeyim mi? 15.13'te Nevzat'ın elinde can veriyor. En fazla 19 dakikalık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Çok sayıda faille bu cinayetin işlendiğini kim bana izah edebilir? O yüzden fail sayısının olabildiğince az olması gerekiyor. 19 gün boyunca çocuk bulunmadı, bakılması gereken yerlere bakılmadı, yapılması gerekenler yapılmadı, Nevzat tespit edilemedi. Fail bulamayınca fail üretmeye çalıştılar. Jandarma ilk Ahmet isimli birini tutuklasaydı, Nevzat onun ismini verecekti. Jandarma komutanının verdiği talihsiz müjdeyi, haberi de unutmayalım. Narin o sırada derenin altındaydı. Kolluk olayı çözemeyince agrasifleşti. Jandarma her ifadede başka hikayenin peşine düştü. Kim ne dediyse, saatler, failler ona göre değişti. İş çözülemez hale geldi. Günün sonunda yakalanan Nevzat'ın hikayesi soruşturmanın başına alındı. Nevzat ne dediyse soruşturma ona göre yürütüldü. Oysa suçu kesinleşen tek kişi Nevzat'tı. Kim var kim yok kolundan tuttuğu gibi içeriye attılar."

Cinayete yönelik kriminal raporlarına değinen Akdağ, "Tam bir fiyasko. Ulusal kriminal, Narin'in patikaya çıktığını söylüyor. Narin'i tespit edebilen neden Nevzat'ı ya da Salim'i tespit edemiyor? Rapora göre Narin yaklaşık 50 saniye içinde patikaya çıkıyor. Bir yetişkin bile 2 dakikada çıkar o yokuşu. O yüzden bu yöndeki tespitleri de tamamen asılsız" ifadelerini kullandı.

Akdağ, müvekkili sanık Salim Güran'ın tahliyesini ve beraatini, olmadığı taktirde ev hapsi verilmesini talep etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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