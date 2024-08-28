Üye Girişi
Haberler

8 gündür aranan Narin'in annesinden kafaları karıştıran sözler: Bizden şüphelenirler diye söylememiştim...

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in annesi Gülseren Güran'ın katıldığı canlı yayında anlattıkları gündem oldu. Güran, "Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narinin kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar" dedi. Güran'ın bu sözleri sonrası yayın kesildi.

Türkiye, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan Narin'den gelecek habere kilitlendi. Köy didik aranmaya devam ederken, anne Gülseren Güran'ın Narin'in kaybolduğu güne dair anlattıkları dikkat çekti.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

"BUNU İLK KEZ ANLATIYORUM..."

Katıldığı canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan anne Gülseren Güran, "Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narinin kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı. Güran'ın sözleri sonrası yayın jandarmanın aileyi ifadeye çağırdığı belirtilerek kesildi.

8 gündür aranan Narin'in annesinden kafaları karıştıran sözler

"BİRİ GÖTÜRDÜYSE ANCAK TANIDIKTIR"

Bir diğer yayında da detaylar veren Güran, "Köyde taş üstünde taş bırakmadılar. Tarlalar, çimenler, pamuklar, insanlar... Her yeri arıyorlar, yok. Allah bin kere razı olsun" dedi. Narin'in akıllı bir kız olduğunu belirten anne, "Kızımı kimse parayla falan kandırıp arabaya atıp götüremez. Biri götürdüyse ancak tanıdıktır" dedi.

"NARİN'İ EN SON ELTİM GÖRDÜ"

Güran sözlerini şöyle sürdürdü: "O gün erkeklerimizden hiçbiri evde yoktu, düğün hazırlığı yapıyorduk. En son 17.00-17.30 sıralarında eltim Maşallah Güran'ın kapısını çalmış, kızları sormuş. Biri de 18.00'de çeşmede görmüşler. Narin neden yolu uzatıyor, normal yoldan gelmiyor bilmiyorum."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Diyarbakır Sözler 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi? Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM sorgulama ekranı! BJK-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Ankara su kesintisi hangi ilçelerde olacak? ASKİ su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos Ankara su kesintisi olan yerler neresi? İBB YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? (www.ibb.istanbul) İstanbul su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Masterchef 28 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Yurt başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılıyor? Resmi Gazete bugün (28 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli? Cengiz Holding'in sahibi kim? Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede? Narin kaç gündür kayıp? Öğretmen mülakat sonuçları neden açıklanmıyor? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Ağustos bugün açıklanır mı? GELİNİM MUTFAKTA 28 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? HAMSTER KOMBAT 28 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title