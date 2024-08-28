8 gündür aranan Narin'in annesinden kafaları karıştıran sözler: Bizden şüphelenirler diye söylememiştim...

Türkiye, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan Narin'den gelecek habere kilitlendi. Köy didik aranmaya devam ederken, anne Gülseren Güran'ın Narin'in kaybolduğu güne dair anlattıkları dikkat çekti.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

"BUNU İLK KEZ ANLATIYORUM..."

Katıldığı canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan anne Gülseren Güran, "Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narinin kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı. Güran'ın sözleri sonrası yayın jandarmanın aileyi ifadeye çağırdığı belirtilerek kesildi.

"BİRİ GÖTÜRDÜYSE ANCAK TANIDIKTIR"

Bir diğer yayında da detaylar veren Güran, "Köyde taş üstünde taş bırakmadılar. Tarlalar, çimenler, pamuklar, insanlar... Her yeri arıyorlar, yok. Allah bin kere razı olsun" dedi. Narin'in akıllı bir kız olduğunu belirten anne, "Kızımı kimse parayla falan kandırıp arabaya atıp götüremez. Biri götürdüyse ancak tanıdıktır" dedi.

"NARİN'İ EN SON ELTİM GÖRDÜ"

Güran sözlerini şöyle sürdürdü: "O gün erkeklerimizden hiçbiri evde yoktu, düğün hazırlığı yapıyorduk. En son 17.00-17.30 sıralarında eltim Maşallah Güran'ın kapısını çalmış, kızları sormuş. Biri de 18.00'de çeşmede görmüşler. Narin neden yolu uzatıyor, normal yoldan gelmiyor bilmiyorum."