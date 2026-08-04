Haberler

Hamile kadının ölümünde koca tutuklandı

Hamile kadının ölümünde koca tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının kocası, çıkarıldığı mahkemece ’kasten öldürme’ ve ’intihara yönlendirme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının kocası, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' ve 'intihara yönlendirme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki yabancı uyruklu 8 aylık hamile Ekram Hassan, yaşadığı apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki eşi F.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından mahallede kısa süreli gerginlik yaşanırken, mahalleliler olay yerine yardım için gelen F.S.'nin abisi B.S.'yi de darp etti.

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevresinde uzun süre çalışma yaptı. İncelemelerin ardından cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uyuşturucu bağımlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yaşanan olay sonrası soruşturma kapsamında gözaltına alınan koca Ferdi S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından Ferdi S., 'kasten öldürme' ile 'intihara yönlendirme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Alper Gezeravcı terfi etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçti

Bir belediye başkanı daha parti değiştirdi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
İsmail Kartal'dan kritik maç öncesi müjdeli haber: Kadroda olacaklar

Dev maç öncesi müjdeyi verdi: Onlar da kadroda olacak
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Markete giderken dehşetle karşılaştı! Zeytinlikte elleri bağlı ceset bulundu

Markete giderken dehşetle karşılaştı! Elleri arkadan bağlıydı
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak

TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak