Damda kar temizlerken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Samanlı köyünde damda kar temizlemeye çalışırken düşen 77 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Faik Ergün evinin damında biriken karı temizlediği sırada dengesini kaybederek sert zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ergün'ün cenazesi, gerekli incelemelerin ardından köyde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - BATMAN