Damda kar temizlerken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Batman'ın Beşiri ilçesinde damda kar temizleyen 77 yaşındaki Mehmet Faik Ergün, dengesini kaybederek düşüp hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Samanlı köyünde damda kar temizlemeye çalışırken düşen 77 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Faik Ergün evinin damında biriken karı temizlediği sırada dengesini kaybederek sert zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ergün'ün cenazesi, gerekli incelemelerin ardından köyde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa