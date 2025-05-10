75 Yaşındaki Adamın Kerpiç Evi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Afyonkarahisar'da 75 yaşındaki bir şahsın kerpiç evi çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kızılören ilçesi Yeni Mahalle de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 75 Yaşında ki Kerim Eroğlu'nun 2 katlı kerpiç evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın esnasında Eroğlu'nun dışarıda olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, olayın ardından ev kullanılamaz hale geldi. - AFYONKARAHİSAR