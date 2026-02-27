Tırın çarptığı 75 yaşındaki adam öldü

Haberler

Hatay'da yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Nazım Attaroğlu, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Antakya - İskenderun yolu Belen ilçe merkezinde meydana geldi.

Hatay'da yolun karşısına geçerken tırın çarptığı 75 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaza; Antakya - İskenderun yolu Belen ilçe merkezinde yaşandı. Halil Bey Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Nazım Attaroğlu isimli vatandaşa tır çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
