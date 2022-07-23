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74 yaşındaki kadın yayla şenliğinde kalbine yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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74 yaşındaki kadın yayla şenliğinde kalbine yenik düştü Kadırga Yayla şenliğinde yaşlı kadın kalp krizi geçirerek öldü Gümüşhane'de Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içerisinde bulunan Kadırga Yaylası'nda bugün düzenlenen Otçu Şenliği'nde 74 yaşındaki Ayşe Uzun kalp krizi...

74 yaşındaki kadın yayla şenliğinde kalbine yenik düştü

Kadırga Yayla şenliğinde yaşlı kadın kalp krizi geçirerek öldü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içerisinde bulunan Kadırga Yaylası'nda bugün düzenlenen Otçu Şenliği'nde 74 yaşındaki Ayşe Uzun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içerisinde bulunan Kadırga Yaylasında yüzlerce yıldır yapılan Otçu Şenliği geleneği pandeminin ardından yoğun ilgi gördü. Yüzlerce yıldır geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3. Cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Şenliklerinde binlerce insan bir araya geldi. Yöre sakinleri ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören şenlikte Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Şahmelik mahallesi sakinlerinden Aslan Uzun'un eşi 74 yaşında 5 çocuk annesi Ayşe Uzun kalp krizi geçirdi. Uzun, şenlik alanındaki sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülmek üzere ambulansa alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe Uzun Beşikdüzü ilçesinin Şahmelik mahallesinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

İhlas Haber Ajansı / Uğur Bulut - 3. Sayfa

Kalp Krizi Gümüşhane Özkürtün Kürtün 3. Sayfa Haberler

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