Çorum'da kaybolan yaşlı adam ormanda bulundu

Çorum'un Dodurga ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaş, ekiplerin titiz çalışmasıyla 3 saatlik çalışmanın ardından bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Dodurga ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Alzheimer hastası Ali Aydilek (74) hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve jandarma sevk edildi. Aydilek, ekiplerin 3 saatlik bir çalışmayla ormanlık alanda bulundu.

Aydilek, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ÇORUM