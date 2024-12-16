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Erzincan'da 735 Öğrenciye Güvenlik Eğitimi Verildi

Erzincan'da 735 Öğrenciye Güvenlik Eğitimi Verildi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 'Biz Büyük Bir Aileyiz' projesi kapsamında 735 öğrenciye 112 Acil Çağrı Hattı, trafik güvenliği, güvenli internet kullanımı ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Polis ekipleri, öğrencilerle çeşitli okullarda bir araya gelerek Emniyet Müdürlüğüne ait broşür ve etiket dağıttı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince; ÇOGEP "Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi kapsamında 735 öğrenci bilgilendirildi.

Osmangazi İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu, Ulalar 75.Yıl Bayrak Ortaokulu, Erzincan Bedriye ve Sami Karakaya Anaokulu, Mimar Sinan Anaokulu, Munzur İlkokulu, Salih Erkan İlkokulu,

Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri olmak üzere toplamda 735 öğrenciyle buluşan polis ekipleri öğrencilere "112 Acil Çağrı Hattı, trafik güvenliği, güvenli internet kullanımı ve genel güvenlik" konularında bilgilendirme yaparak Emniyet Müdürlüğüne ait broşür ve etiket dağıtımı yaptı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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