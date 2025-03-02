İsrail'den Ramazan'ın başında skandal karar

İsrail'den Ramazan'ın başında skandal hamle! Tamamını iptal ettiler
Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti serbest bırakıldı

Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti için karar verildi
Dilan Polat milyonlarca takipçiye sahip Instagram hesabını dondurdu

"Ben artık yaşayamıyorum" diyen Dilan Polat'tan dikkat çeken hamle
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor

72 Yaşındaki Sevgi Sakarya'nın Evi Yangında Kül Oldu

72 Yaşındaki Sevgi Sakarya'nın Evi Yangında Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivrihisar'da, 30 yıl önce annesini yangında kaybeden 72 yaşındaki Sevgi Sakarya, kendi evinin de yangında tamamen yanması sonrası yeniden yapılmasını talep ediyor. Yangını geç fark eden kadın, komşularından yardım istedi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 30 yıl önce annesini yangında kaybeden Sevgi Sakarya'nın evi yandı. Kulakları az işiten Sakarya, yangını şans eseri tuvalet için uyandığında görürken, kül olan evinin yeniden yapılmasını istiyor.

Sivrihisar ilçesinin kırsal Elcik Mahallesi'nde tek başına yaşayan 72 yaşındaki Sevgi Sakarya'nın evinde soba bacasındaki kurumdan dolayı yangın çıktı. Gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangını, kulakları da az işiten yaşlı kadın tesadüfen tuvalete kalkmasıyla gördü. Evdeki kovalarla alevlere su serpen talihsiz kadın, alevleri kontrol altına alamadı. Yangından kötü etkilenen kadın camdan dışarı kendini atarak, çevreye yardım için bağırdı. Komşuların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ev kullanılamaz hale geldi. Evi adeta kül olan yaşlı kadın, oğlunun yanında kalmaya başladı.

Annesi de yangında vefat etmişti

Sakarya, evinin tekrar yapılmasını istedi. Öte yandan aynı mahallede yaklaşık 30 yıl önce Sevgi Sakarya'nın annesi ve babasının yaşadığı evde yangın çıkmıştı. Yangında Sakarya'nın annesi yangında vefat etmiş, babası ise ciddi derece de yaralanmıştı.

"Camları kapıları açıp, kendimi sokağa attım bağırdım komşularıma"

Yangın anı ve olay hakkında konuşan Sevgi Sakarya, "Benim evim gece 3-3.30 gibi yandı. Yangını tuvalet için uykumdan uyandığımda gördüm. Su serptim ama söndüremedim. Sobada ateşin olmadığını gördüm kömürler sobada kalmış. Söndüremeyince komşulara, 'evim yanıyor yetişin' diye bağırdım. Camları kapıları açıp, kendimi sokağa attım bağırdım komşularıma. Söndüremedim alevleri her yeri sardı. Yandı evim kül oldu. Benim evimden başka bir şeyim yoktu, bir tane maaşım var" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Öcalan'ın çağrısına uymadılar! Türkiye'nin YPG'yle ilgili planı var
img

Sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı! Tuzağa düşürüp darbetti
img

16 yaşındaki çocuk tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak katletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Eşyalarını almak için geldiği sevgilisinin evinde önce darbedildi sonra gasbedildi

Sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı! Tuzağa düşürüp darbetti
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı! İstifa mesajı çok ilginç

Zorlu Holding CEO'su gözaltında! İstifa mesajı çok ilginç
Teravih namazında doğal gaz sıkıntısı! 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Teravihte korku dolu anlar! Cemaat apar topar hastaneye kaldırıldı
Van'ın 2 mahallesinde muhtarlık seçimi

Mahalle 3'e bölündü, binlerce seçmen soluğu sandık başında aldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.