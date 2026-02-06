Haberler

Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu

Güncelleme:
Eskişehir'de tek başına yaşayan 72 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Sallarel, çöp eve dönüşen dairesinde ölü bulundu. Yaşlı adamın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği, cesedinde çürümeler başladığı belirlendi.

KOMŞULARI HABER ALAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Hasan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki bir apartmanın 1. katında tek başına yaşayan alzaymır hastası Hasan Sallarel'den (72) haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi.

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Adrese giden ekipler, çilingir yardımı ile kapıyı açarak daireye girdi. Yaşlı adamı hareketsiz halde yatarken bulan polis ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Belediye tabibince yapılan incelemede cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu belirlendi.

Öte yandan şahsın evinin çöp ev olduğu ve daha önce de defalarca belediye ekiplerince temizlendiği öğrenildi. Yaşlı adamın çürümeye başlayan cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

