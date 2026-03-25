İkinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı kadın 2. kattaki evinin penceresinde düşerek hayatını kaybetti. Karısının öldüğü görerek, fenalık geçiren yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Emirdağ Sokak'ta bulunan 14 katlı binanın 2. katında yaşayan M.Y. (70) henüz bilinmeyen bir sebepten evinin penceresinden düştü. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Karısının öldüğünü gören İ.Y.'de olay yerinde fenalık geçirdi. İ.Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

