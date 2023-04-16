7 yıl hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı

Fethiye'de kasten öldürme ve basit yaralama suçundan 7 yıl 3 ay karara bağlanmış hapis cezası bulunan şahıs Kayaköy'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında 'kasten öldürme' suçundan 5 yıl ve 'basit yaralama' suçundan 2 yıl, 3 ay olmak üzere iki ayrı suçtan toplam 7 yıl, 3 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan G.B. isimli şahıs Kayaköy'de olduğu bilgisi alındı. Fethiye İlçesi Kayaköy Mahallesinde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

G.B. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA