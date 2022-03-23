7 yaşındaki çocuk sulama göletinde boğuldu

MUSABEYLİ, KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde 7 yaşındaki çocuk sulama göletine düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Eymen Talha Yıldırım, Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyüne ailesi ile birlikte gitti. Arkadaşları ile oynarken dengesini kaybederek sulama göletine düşen çocuk, yakınları tarafından çıkarılarak 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa