69 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik Polisimiz tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 916 kg uyuşturucu madde ile 725 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, 69 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik polis tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 916 kg uyuşturucu madde ile 725 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 69 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik polis ekipleri tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; 1 Ton 916 kg uyuşturucu madde ile 725 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği belirterek 974 şüpheli yakalandığını, 381'inin tutuklandığını, 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği vurgalandı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 69 ilde bin 458 ekip, 3 bin 659 personel, 23 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı