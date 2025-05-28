68 Suç Dosyasıyla Aranan Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı

68 Suç Dosyasıyla Aranan Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde 68 suç dosyasıyla aranan S.Ç., yapılan uygulama noktasında üzerindeki uyuşturucuyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkan mahkeme kararıyla tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde 68 suç dosyasıyla aranan firari uygulama noktasında üzerindeki uyuşturucuyla birlikte yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko-Alan ekipleri, önceki gün uygulama noktasında şüphe üzerine S.Ç. (26) ve G.Y. (22) adlı şahısları durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda S.Ç.'nin 68 ayrı suç dosyasından arandığı ortaya çıktı. Yapılan üst aramasında S.Ç.'nin üzerinden 54 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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