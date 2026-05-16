Haberler

64 ildeki siber operasyonlardan gözaltına alınan bin 21 şüpheliden 319'u tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 64 ilde 5 gün süren operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 1021 şüphelinin gözaltına alındığını, 319 kişinin tutuklandığını ve 48 milyar 16 milyon lira değerinde para ile mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerince son 64 ilde, son 5 günde icra edilen 'Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 21 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 319 kişinin tutuklandığı operasyonlarda, 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına da el konulduğu belirtildi.

Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 64 ilde, son 5 günde 'Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda bin 21 şüpheli yakalandı. 319'u tutuklandı. 192'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu; yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu" ifadeleri kullanıldı.

Çok sayıda suça karıştıkları belirtildi

Zanlıların işledikleri suçların da yer verildiği açıklamada, "Yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç sağladıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yasal bahis kuponu, araç kiralama/kapora bedeli, TOKİ sosyal konut projeleri, akıllı telefon/ev aletleri ve yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, suçtan elde edilen gelirleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla, profesyonel aklama sistemi üzerinden paranın yönünü değiştirdikleri, gizledikleri ve akladıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı

Türkiye'nin Venedik'inde festival coşkusu başladı
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak
Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası

Mesele çok başkaymış! İşte Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası