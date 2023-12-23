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6 şehit verdiğimiz hain saldırı nasıl gerçekleşti? Teröristler sisli havayı ve tipiyi fırsat bilmiş

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Kuzey Irak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı. Teröristler, görüş mesafesinin 1 metrenin altına indiği ağır tipi ve sisli havayı fırsat bilerek el bombaları ve roketatarlarla üs bölgesine saldırdı. Komandoların karşılık vermesi ile bozguna uğrayan teröristler de ağır zaiyat verdi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 asker şehit oldu. Saldırı sonrası, terör örgütü PKK hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

PEKİ HAİN SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İşte madde madde dün gece yaşananlar;

  • Hakkari Dağ ve Komdando Tugayı'nın Hakurk bölgesindeki Pençe harekatında, Şehit Uzman Çavus Alpay Aras 3 operasyonunda, komandolar ağır şartlarda teröristleri takip ediyordu.
  • Operasyon sırasında teröristler 1. Dağ Komando Tugayı'na sızmaya çalıştı
  • Geçici üs bölgesine yaklaşmaya çalışan teröristler sis ve tipiyi fırsat bildi.
  • Görüş mesafesinin 1 metrenin altına indiği bölgede teröristler uzun namlulu silahlar, el bombaları ve roketatarlarla birliğe saldırdı.
  • Tim, bu koşullarda çalışırken ikinci destek timi hemen harekete geçti ve teröristleri hedef aldı.
  • Birlik, son derece ağır hava koşullarını fırsat bilen teröristlerin saldırısında şehit verdi, teröristler bir süre sonra kaçmaya çalıştı ancak komandolar sızan teröristlerin önemli bölümünü etkisiz hale getirdi.

BÖLGEDE GÖRÜŞ MESAFESİ HAYLİ DÜŞÜK

Askeri kaynaklar, bölgenin haftalardır kar altında olduğunu, saldırı sırasında kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin birkaç metreye indiğine vurgu yaptı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk edildi.

6 şehit verdiğimiz hain saldırı nasıl gerçekleşti? Teröristler sisli havayı ve tipiyi fırsat bilmiş

6 OCAĞA ATEŞ DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

PKK 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Tutankamon Hoca:

günlük kiraladıgımız damadın igaları sihalarına ne oldu hani ayakkabı numaralarını bilirdik zenginlerin güzel yaşaması icin fakirlerin ölmesimi gerekiyor niye garibanlara oluyor bunlar

Yanıtla1510
Samarpan Bhav:

Ordumuz neden köpekler kullanmıyor erkenden havlıyarak hiç olmada uyarırdı

Yanıtla511
Babilya :

Önce Allah sonra sizlerin sayesinde rahat yaşıyoruz.Sizlerden ve yetiştiren ailelerinizden Allah razı olsun.Mekanınız Cennet olsun.

Yanıtla013
Bay Metin:

Irakın kuzeyinde tüm yerleşim yerlerini tas üstünde taş kalmayacak sekilde yok edin. Irakta teröre destek verenide yok etmeseniz daha cok pŞehid veririz

Yanıtla23
Tutankamon Hoca:

ihalar sihalar vardı ne olu sınırlardan gelen geciyor kac milyon olsun mülteci nüfusu kac milyon olsunda türkler azınlıkta kalsın neden hep fakirin evine ateş düşüyor niye milyar dolarlarıu yiyenler ülkenin kaymağını sıvazlayanlara birşey oldugu yok

Yanıtla22
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