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2 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü

2 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü
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Afyonkarahisar’da 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Dumlupınar mahallesi Yesilyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki S.A. isimli çocuk henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 6. kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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