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Erciş'ten Van'a bebek için hava ambulansı seferberliği

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Erciş Devlet Hastanesi'nde asfiksi tanısı konulan 6 günlük bebek, hava ambulansıyla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Erciş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 günlük bebek, hava ambulansı ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Erciş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ve henüz 6 günlük olan S.D. isimli bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar verildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından "asfiksi" tanısı konulan bebeğin, zaman kaybetmeden donanımlı bir sağlık kuruluşuna ulaştırılması için Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulansı talep edildi.

Erciş'e iniş yapan hava ambulansına alınan bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde kısa sürede Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Bebek, tedavi altına alınmak üzere hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesine nakledildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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