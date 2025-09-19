Haberler

6 gündür aranan yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu

Osmaniye'de 6 gün önce kaybolan 64 yaşındaki Bekir Kurtoğlu'nun cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Kurtoğlu, 14 Eylül'de motosikletiyle evinden ayrılmış ve geri dönmemişti.

Osmaniye'de Bahçe köyündeki evinden 14 Eylül'de motosikletiyle ayrılan Bekir Kurtoğlu (64), geri dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Bekir Kurtoğlu'a ait motor ve terlikler Gökçedam Köyü yakınlarındaki sulama kanalı civarında bulununca çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Jandarma komando timleri, sualtı arama kurtarma ekipleri, AFAD ve DSİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kurtoğlu'nun cansız bedeni, terliklerin bulunduğu noktanın yaklaşık 20 kilometre uzağında, yan kanaletin 3 kilometre içerisinde bulundu. Bekir Kurtoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
