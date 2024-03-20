6 bin TL karşılığında göçmen kaçakçılığına polis engeli

Kırşehir Polisi, Malatya- Ankara kaçakçılığına geçit vermedi

KIRŞEHİR - Malatya'dan 6 bin TL karşılığında kandırdıkları 11 düzensiz göçmeni Ankara'ya götüreceklerini vaat eden şebeke Kırşehir'de yakandı.

Edinilen bilgiye göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Ankara yolu üzerinde sıkı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kırşehir'de benzin istasyonunda durdurulan minibüste 11 düzensiz göçmenle birlikte göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Ç.P, C.B, ve E.D. de yakalandı. Düzensiz göçmenlerin 6 bin TL karşılığında Malatya-Ankara arasında pazarlık yaparak taşıma yaptığı öğrenildi.

Şüpheliler Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.