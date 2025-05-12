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56 Gün Sonra Bulunan Cinayet Davası Duruşması Gerçekleşti

56 Gün Sonra Bulunan Cinayet Davası Duruşması Gerçekleşti
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Muğla Seydikemer'de kaybolduktan 56 gün sonra cansız bedeni bulunan Şaban Ataş'ın cinayetiyle ilgili davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolduktan 56 gün sonra cansız bedeni bulunan Şaban Ataş (52) cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada Ataş'ın eski eşi tutuklu sanık Emine Karabulut (44) sevgilisi sanık Burhanettin Öztürk'ün (46), Mert Ataş (23)'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Seydikemer'de yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı canlı yayın programının çıkışında programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

Fethiye 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde Şubat ayında yapılan ilk duruşma da Emine Karabulut ve annesi D.K cinayeti Burhanettin Öztürk'ün işlediğini ileri sürerken, Burhanettin Öztürk'te suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu belirtilmişti.

Olayın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar, SEGBİS aracılığı ile davaya katıldılar.

Burhanettin Öztürk aynı ifadesine devam ederek "Yalan söylüyorlar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kendilerine baskı yaptığımı ifade ediyorlar. Evlerinin yakında 30 metre ileride karakol var. İstedikleri zaman gidip şikayetçi olabilirlerdi. Kendilerini kurtarmak istiyorlar. Hastalıkta sağlıkta yanlarında oldum. İyiliğimin karşılığı bu olmamalıydı. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Şaban Ataş ve Emine Karabulut'un en küçük oğulları H.K da Adli Görüşme Odası (AGO)'nda mahkemeye katıldı. Babasının kaybolduktan sonra Burhanettin Öztürk'ün kendilerine daha çok ilgi gösterdiğini söyledi. H.K "Babam kaybolduğu gün annem bana babamdan geldiğini söylediği mesajı gösterdi. Mesajda babam geç geleceğim şeklinde ifadeleri vardı" dedi.

Emine Karabulut'ta önceki ifadelerine katıldığını belirterek yeni söyleyecek bir şeyi olmadığını belirtti.

Mahkeme tutuklu bulunan Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş'ın tutukluluk halinin devamı, D.K'nın adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının devamına karar vererek, yeni tanıkların dinlenmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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