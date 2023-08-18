54 yaşındaki kadın mide küçültme ameliyatı sırasında ağır kanamadan öldü

İki çocuk annesi bir kadın, mide küçültme ameliyatı için Türkiye'ye gitti, ancak ameliyat sırasında aort arteri yırtıldı ve kan kaybından yaşamını yitirdi. Janet Savage, Antalya'daki bir hastanede hayatını kaybetti. Ameliyat sonrasında uyanamadı ve ağır kanama sonucu öldü. Bu tür ameliyatların risklerine dikkat çeken Yetkililer yurtdışında estetik cerrahi ameliyatlarına karşı uyarılarda bulunuyor.

İki çocuk annesi, 54 yaşındaki İngiliz kadın, mide küçültme ameliyatı için Türkiye'ye seyahat ettikten sonra kan kaybından hayatını kaybetti. Sürücü eğitmeni Janet Savage, Antalya tatil beldesinde kötü giden bir ameliyat sırasında vefat etti.

Bir özel hastanedegastrik mide kılıfı ameliyatı yapılırken, cerrahlar işlemi tamamladıklarında ne yazık ki uyanmadı. Operasyon sırasında cerrahi aletler mideye yerleştirildi ve aort arteri yırtıldı. Durumu hızla kötüleşti ve 6 Ağustos'ta saat 07.45'te Janet, Kuzey Galler'in Bangor şehrinde kan kaybından öldü.

İncelemeye göre ölüm nedeni "karın aortasına (tamir edilen) zarar veren akut kan kaybı" idi. Yardımcı Yargıç Sarah Riley duruşmayı erteledi. Bir tarih henüz belirlenmedi. Janet'in çalıştığı Caernarfon Sürücü Okulu, ölümünün ardından "Bangor Test Merkezi'ndeki muayene yapanlardan Jan Savage'ın vefat haberini aldık.

Düşüncelerimiz bu zor zamanında ailesiyledir" dedi. Janet'in öldüğü hastanedeki bu tür ameliyatların fiyatları çevrimiçi olarak 2.000 ila 6.000 sterlin arasında ilan edilmektedir. Genellikle Türkiye'deki bir otel konaklamasını da içerir.

Ulusal Sağlık Hizmetleri,daha önce daha ucuz estetik ameliyatlar için yurtdışına seyahat etmenin tehlikelerine dikkat çekti. Uyarıyor: "Tatil paketleri arıyorsanız, cerrahla danışmanlık yapmanız gerektiğinden (yalnızca satış elemanlarıyla yapılan toplantılardan kaçının).

Hiç görmediğiniz bir hastane için ödeme yapmayın. Görmediğiniz bir cerrah için ödeme yapmayın. Ameliyat öncesi tatil yapmak mümkün olsa da, hemen ardından tatil yapmak riski artırabilir. Dinlenmeniz gerekiyor. Alkol içmemeli, güneşlenmemeli, geziye çıkmamalı veya suya girmemelisiniz."