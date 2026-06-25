Motosikleti ittirerek çalan hırsızın 54 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 54 suç kaydı olan hırsızın park halindeki motosikleti itekleyerek çaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine polis ekiplerince yakalanan 54 suç kaydı bulunan şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Haziran tarihinde Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Uyan Caddesi üzerinde yaşandı. Mahallede yaşayan vatandaşa ait motosiklet, gece saatlerinde çalındı. Gece saatlerinde evin önüne gelen şüpheli şahsın, motosikleti ittirerek çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin yerinde olmadığını gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şüpheli şahsın 54 suç kaydı olan 39 yaşındaki A.I. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı