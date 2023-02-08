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Enkaz altından 54 saat sonra kurtarılan engelli kız: Gelmiyorum, uyuyacağım

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da deprem sonrası yıkılan binanın enkazı altında kalan 16 yaşındaki engelli kız, 54 saat sonra göçük altında kendisine ulaşan arama kurtarma ekiplerine, "Gelmeyeceğim, uyuyacağım" dedi. Genç kız ekiplerin yardımıyla enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'da birçok bina yerle bir olurken bölgeye arama kurtarma ve yardım ekipleri ulaşmaya devam ediyor.

"UYUYACAĞIM"

Kentte yıkılan binaların birinin enkazı altında bir genç kızın söyledikleri ise şaşırttı. 5 kişilik Suriyeli ailenin 16 yaşındaki engelli kızı Fatma, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere, "Gelmeyeceğim, uyuyacağım" dedi.

AİLESİ HAYATINI KAYBETMİŞ

Sağlıklı şekilde enkazdan çıkarılan kız ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kızın babası annesi ve bir kardeşinin depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt Belediyesi Hatay 3. Sayfa Haberler

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