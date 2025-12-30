İzmir'de 52 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde, gece vakti yağma suçundan 52 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirdikleri denetimlerde C.D.'yi gözaltına aldı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durdurulan C.D. (28) isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda; "gece vakti yağma" suçundan hakkında 52 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek cezaevine gönderildi. - İZMİR