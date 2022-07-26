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50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü, sedye ile çıkartıldı

50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü, sedye ile çıkartıldı Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü yaralandı Burdur'da virajı alamayıp 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta bulunan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü, sedye ile çıkartıldı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü yaralandı

BURDUR - Burdur'da virajı alamayıp 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta bulunan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Burdur-Isparta karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Gül K. yönetimdeki 32 ACM 463 plakalı otomobil,kontrolden çıkarak dağ yolu üzerinde yer alan Gelincik Barajı deresine uçtu. Sürücü 50 metre aşağıdaki dere yatağına takla atan aracında sıkıştı. Kazayı gören yoldan geçenler durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 ve İtfaiye kırım ekipleri sevk edildi. kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içindeki yaralı sürücü Gül K. yi kurtararak sedyeye aldı. Uçuruma halat yardımı ile inen itfaiye ekipleri yine halat yardımıyla yaralı sürücüyü yukarı taşıdılar, 112 sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi Acil servisinde tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan - 3. Sayfa

Tragger İtfaiye Burdur 3. Sayfa Haberler

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