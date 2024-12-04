5 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Tınaztepe'de Yakalandı

Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı jandarma Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Bu çerçevede hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan R.S isim şahıs Sinanpaşa'ya bağlı Tınaztepe beldesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR