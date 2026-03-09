Haberler

Babası hastanede tedavi olurken kaybolan çocuk için ekipler seferber oldu

Babası hastanede tedavi olurken kaybolan çocuk için ekipler seferber oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastaneye giden 5 yaşındaki çocuk, babasından kaybolarak 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte hastaneye giden 5 yaşındaki çocuk bir anda ortadan kayboldu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından hastaneden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan çocuk ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hasan E. (40) rahatsızlığı nedeniyle 5 yaşındaki oğlu İ.E. ile birlikte hastaneye gitti. Baba tedavi olduğu sırada hastaneden çıkan küçük çocuk kayboldu. Bir süre çocuğuna ulaşamayan baba, durumu hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hastane çevresinde arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucu küçük çocuk hastaneden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, hastaneye getirilerek babasına teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan baba, oğluna sarılarak duygusal anlar yaşadı. Baba, oğlunu bulan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi

Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a telefon! "Füze" olayı için çarpıcı öneri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Usta oyuncu Zafer Ergin'den korkutan haber

Rıza Baba korkuttu! Haberi eşi verdi
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi

Savaş devam ederken Trump, Putin'i aradı! Gündemlerinde iki konu var